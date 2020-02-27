Son Dakika haberi: Türkiye'den Esad rejimine ağır darbe! 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank...

TSK, 10 Şubat'tan bu yana Esad rejimi unsurlarına ağır darbe vurdu. 17 günde toplamda 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Ayrıca bugüne kadar rejime ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildiği açıklandı. İdlib'den gelen son dakika gelişmeleri...

Son dakika! Esad rejimine ağır darbe! 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi | Video

İDLİB'DEN ACI HABER GELDİ

İdlib'den son dakika haberi geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan acı haberi duyurdu. Açıklanan bilgiye göre İdlib'de 9 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan yaralı askerlerimizin de olduğu bilgisini verdi...

Son dakika! İdlib'de 9 Mehmetçik şehit oldu. Hatay Valisi açıkladı... | Video

10 Şubat 2020'den bu yana rejimin kayıpları:

1.709 rejim unsu

55 tank

3 helikopter

18 zırhlı araç

29 obüs

21 askeri araç

4 doçka

6 mühimmat deposu

7 havan

Son dakika! Rejim unsurları böyle imha edildi! İdlib'den yeni görüntüler | Video

Son dakika: KÜLLİYE'DE KRİTİK TOPLANTI

Gelen son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldığı bildirildi.