Son Dakika haberi: Türkiye'den Esad rejimine ağır darbe! 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank...

TSK, 10 Şubat'tan bu yana Esad rejimi unsurlarına ağır darbe vurdu. 17 günde toplamda 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Ayrıca bugüne kadar rejime ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildiği açıklandı. İdlib'den gelen son dakika gelişmeleri...
Son dakika! Esad rejimine ağır darbe! 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi | Video
İdlib'den son dakika haberi geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan acı haberi duyurdu. Açıklanan bilgiye göre İdlib'de 9 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan yaralı askerlerimizin de olduğu bilgisini verdi...
Son dakika! İdlib'de 9 Mehmetçik şehit oldu. Hatay Valisi açıkladı... | Video
10 Şubat 2020'den bu yana rejimin kayıpları:
Son dakika! Rejim unsurları böyle imha edildi! İdlib'den yeni görüntüler | Video
Son dakika: KÜLLİYE'DE KRİTİK TOPLANTI
Gelen son dakika bilgisine göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldığı bildirildi.