Türkiye göçmenlere Avrupa kapılarını açtı

Türkiye'den üst düzey bir yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verdi.

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Türk yetkili, Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesi emredildiğini de sözlerine ekledi. Perşembe günü erken saatlerde, yerel bir Türk vali İdlib'deki Türk ordusuna yapılan saldırının dokuz askeri öldürdüğünü söyledi.

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