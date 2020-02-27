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göçmenlere Avrupa kapılarını açtı

Avrupa'ya kara ve deniz sınırlarından kapıları açtı.

Giriş Tarihi: 28.2.2020 00:28 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 01:13 ABONE OL
Türkiye göçmenlere Avrupa kapılarını açtı

Türkiye'den üst düzey bir yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmamaya karar verdi.

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Türk yetkili, Türk polisi, sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesi emredildiğini de sözlerine ekledi. Perşembe günü erken saatlerde, yerel bir Türk vali İdlib'deki Türk ordusuna yapılan saldırının dokuz askeri öldürdüğünü söyledi.

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Türkiye göçmenlere Avrupa kapılarını açtı
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