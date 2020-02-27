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Valisi'nden iddialarına karşı açıklama geldi! İranlı TIR şoförleri gözetim altına alınmıştı...

şüphesiyle gözetim altında tutulacak İranlı TIR şoförleri hakkında açıklaması geldi! İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde baş gösteren daha sonra diğer Asya ülkelerine de yayılan corona virüsünün İran'a sıçramasından sonra Türkiye'deki önlemler daha da arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam katıldığı canlı yayında ülkemizde Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını bütün önlemlerin en üst seviyede alındığını açıkladı. Valisi Erdoğan Bektaş tarafından yapılan açıklamada da 14 İranlı TIR şoförünün prosedür gereği gözlem altında tutulacağını ifade etti. Tahlillerin ardından İranlıların durumu netlik kazanacak. Öte yandan koronavirüs aralarında Gürcistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Pakistan ve Norveç'in olduğu ülkelere de sıçradı. hakkındaki son dakika gelişmeleri haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.2.2020 07:51 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 08:19 ABONE OL
Zonguldak Valisi'nden corona virüsü iddialarına karşı açıklama geldi! İranlı TIR şoförleri gözetim altına alınmıştı...

Hava yoluyla bulaşan ve dünyanın farklı ülkelerinde kendini gösteren hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin sınır komşuları arasında yer alan Gürcistan'da da enfeksiyonu kapan bir kişi olduğu açıklandı. Norveç, Pakistan, Kuzey Makedonya, Romanya'da da Kovid-19 görüldü. Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Valisi Bektaş açıklamalarında bulundu. Vali Erdoğan Bektaş; Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan prosedür gereği İranlı TIR şoförlerinin gözlem altında tutulduğunu, sadece 1 kişide yüksek ateş gözlemlendiğini, herhangi bir sonuç olmadığını tahlillerden sonra durumun netlik kazanacağını açıkladı.

Kastamonu'da da iki kişi yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı; son dakika gelişmeleri için ilerleyin...

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Zonguldak Valisi'nden corona virüsü iddialarına karşı açıklama geldi! İranlı TIR şoförleri gözetim altına alınmıştı...
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