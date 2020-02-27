Zonguldak Valisi'nden corona virüsü iddialarına karşı açıklama geldi! İranlı TIR şoförleri gözetim altına alınmıştı...

Hava yoluyla bulaşan ve dünyanın farklı ülkelerinde kendini gösteren corona virüsü hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin sınır komşuları arasında yer alan Gürcistan'da da koronavirüs enfeksiyonu kapan bir kişi olduğu açıklandı. Norveç, Pakistan, Kuzey Makedonya, Romanya'da da Kovid-19 görüldü. Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Zonguldak Valisi Bektaş son dakika açıklamalarında bulundu. Vali Erdoğan Bektaş; Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan prosedür gereği İranlı TIR şoförlerinin gözlem altında tutulduğunu, sadece 1 kişide yüksek ateş gözlemlendiğini, herhangi bir sonuç olmadığını tahlillerden sonra durumun netlik kazanacağını açıkladı.

Kastamonu'da da iki kişi yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı; son dakika gelişmeleri için ilerleyin...