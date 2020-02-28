SON DAKİKA HABERİ| Başkan Erdoğan ile Putin, İdlib konusunda yüz yüze görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüştüğünü açıkladı.

Rejimin İdlib'de Türk askerine saldırmasının ardından Ankara ile Moskova arasında kritik telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, görüşmede İdlib konusunun ele alındığını dile getirdi.

Lavrov, "Türk askerlerinin kaybı için başsağlığı diliyoruz." dedi. Rusya'nın, Soçi mutabakatına bağlılığını koruduğunu savundu.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: İKİ LİDER YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Medyanın Ankara temsilcileriyle İdlib bilgilendirme toplantısı İletişim Başkanlığı'nda başladı.



İletişim Başkanı Altun, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı'' dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceği de öğrenildi.

''YENİ TEZKEREYE İHTİYAÇ YOK''

Altun, yeni tezkereye ihtiyaç olmadığını da söyledi.