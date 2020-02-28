Corona virüsü son durum: Korona virüsü o ülkelerde görüldü! Covid-19 salgını vaka sayısı ne kadar?

Corona virüsü son durum ve gelişmeler vatandaşlar tarafından yoğun olarak takip edilen konular arasındaki yerini alıyor. Çin'de ortaya çıkan ve yayılmaya başlayan salgın tüm dünyayı tehdit altına alırken Coronavirüs tedavisi için birçok ülke çalışmalarına devam ediyor. Ülkemizde henüz rastlanmadığı bilinse de komşu ülkelerde vakalara rastlanması vatandaşların tedirgin olmasına neden oluyor. Büyük bir bölümü Çin'de görülen vaka sayısı 80 bini aşarken hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 700'ü aşkın olarak kaydedildi. Son durum böyleyken yaşanan tüm gelişmeleri ve son durumu sizler için haberimizde derledik. Peki, Corona virüsü ölü sayısı kaç? Koronavirüsü hangi ülkelere bulaştı? İşte tüm dünyayı etkisi alan salgında son durum…

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ VE AŞISI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Çevre ülkelerde virüse yakalanmış vakaların olduğu haberleri geliyor ve birçok ülke Corona virüsü tedavisi için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca ülkemizde salgın nedeniyle önlemler alınırken konu ile ilgili olarak vatandaşlar Corona virüsü tedavisi bulundu mu? Türkiye'de maske takılması gerekiyor mu? Gibi birçok konuya da cevap arıyor.

İşte Coronavirüsü son durumu ve yaşanan tüm gelişmeler…