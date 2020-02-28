NATO 4. ve 5. madde nedir? Türkiye NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırdı! NATO 4. madde devreye girecek mi?

İdlib'de Esed rejiminin dün gerçekleştirdiği hain saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye şehit olan askerlerimize ağlarken, acı haberin gelmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye, 1952 yılından beri üyesi olduğu NATO'yu 4. madde doğrultusunda olağanüstü toplantıya çağırdı. Vatandaşlar ise herkesin konuştuğu NATO 4. madde ve 5. madde nedir, devreye girecek mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar…

HERKESİN KONUŞTUĞU NATO 4. MADDE NEDİR?

Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İngiltere, İzlanda, İtalya, Lüxemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve ABD'nin bir araya gelmesiyle 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan anlaşmayla kurulan NATO'ya, Türkiye 18 Şubat 1952 yılında katıldı.

NATO 4. MADDE NEDİR?

NATO'nun 4. maddesi çerçevesinde bir üye ülke ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü veya bağımsızlığı tehli altına girmesi durumunda istişareler için diğer üye ülkeleri acil durum toplantısına çağırabilir.