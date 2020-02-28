NATO nedir, hangi ülkeler üyedir? NATO ne zaman kuruldu, Türkiye üye mi? (4.madde, 5.madde)

İdlib'te 33 askerimizin şehit olmasının ardından NATO tarafından yapılan yazılı açıklama ile birlikte Türkiye'nin çağrısı üzerine elçiler dahil bugün toplanılacak. Toplantı çağrısı Washington Anlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek. 4'üncü maddeye göre; her müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir. Buna göre; NATO nedir, ne zaman kuruldu? Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı 5.madde ve 4.madde nedir?

NATO NEDİR, HANGİ ÜLKELER ÜYEDİR? NATO 4. VE 5. MADDE!

Gündemin en önemli konusu olan 33 askerimizin şehit olmasının ardından NATO bugün toplanıyor. 4.madde ve 5.madde gündemde yer almaktadır. Buna göre; Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı NATO nedir, ne zaman kuruldu?

İşte tüm bilgiler!