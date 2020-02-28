Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > NATO nedir, hangi ülkeler üyedir? NATO ne zaman kuruldu, Türkiye üye mi? (4.madde, 5.madde)

nedir, hangi ülkeler üyedir? ne zaman kuruldu, Türkiye üye mi? (4.madde, 5.madde)

anlamına gelen 15 üyeye sahiptir. 'teki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak. İdlib'te rejiminin saldırısı sebebi ile 33 askerimizin şehit olması sonucu 5.madde gündeme geldi. 5.maddeye göre; olası bir savaş durumunda Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı'na üye ülkelerin destek verip vermeyeceği merak konusu oldu. 1949 yılında Birleşik Amerika ile Kanada, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Danimarka, İtalya ve Portekiz ülkeleri arasında imzalanmıştır. Bunlara 1951 yılında Türkiye ve Yunanistan, 1954'te ise Batı Almanya katılmıştır. Toplamda üye sayısı 15'e çıkmış olup antlaşmayı imzalayan devletleri ilgilendiren maddeler bulunuyor. Bu bağlamda; ve 5.madde ne anlama geliyor? Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı ne zaman kuruldu?

Giriş Tarihi: 28.2.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 10:30 ABONE OL
NATO nedir, hangi ülkeler üyedir? NATO ne zaman kuruldu, Türkiye üye mi? 4.madde, 5.madde

'te 33 askerimizin şehit olmasının ardından tarafından yapılan yazılı açıklama ile birlikte Türkiye'nin çağrısı üzerine elçiler dahil bugün toplanılacak. Toplantı çağrısı Washington Anlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek. 4'üncü maddeye göre; her müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse 'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir. Buna göre; NATO nedir, ne zaman kuruldu? 5.madde ve 4.madde nedir?

NATO NEDİR, HANGİ ÜLKELER ÜYEDİR? NATO 4. VE 5. MADDE!

Gündemin en önemli konusu olan 33 askerimizin şehit olmasının ardından NATO bugün toplanıyor. 4.madde ve 5.madde gündemde yer almaktadır. Buna göre; Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı NATO nedir, ne zaman kuruldu?

İşte tüm bilgiler!

ARKADAŞINA GÖNDER
NATO nedir, hangi ülkeler üyedir? NATO ne zaman kuruldu, Türkiye üye mi? (4.madde, 5.madde)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN