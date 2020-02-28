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'de 33 Türk askerinin şehit edildiği günün sabahında Boğazı, Rus savaş gemisinin geçişine sahne oldu. 'ya ait askeri gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 148 Borda numaralı 'Orsk' adlı askeri gemisi, saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'na girdi.  Boğaz'da ilerleyen gemiye 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 19:04 ABONE OL
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti

Arnavutköy sahili açıklarına ulaşan gemide silahlı askerlerin, geminin ön ve arka bölümünde nöbet tuttuğu görüldü. Geminin orta bölümünden bir askerin sürekli kıyıyı dürbün ile izlediği de görüldü.

Sabah saatlerinde de 2 savaş gemisi İstanbul Boğazından geçerek Marmara Denizi'ne açılmıştı.

Geminin Suriye'ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Rusya bir günde üçüncü askeri gemisini Suriye'ye göndermiş oldu. Askeri geminin zırhlı araç taşıdığı tahmin edilirken gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
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