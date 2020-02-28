Son Dakika: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Perşembe akşamı Suriye rejimi tarafından askerlerimizin hedef alındığı ve 33 kahraman Mehmetçiğin şehit düştüğü hain saldırının ardından TSK misli ile sahada karşılık verirken, yoğun bir diplomatik görüşme trafiği de yaşanıyor. Son olarak, Genelkurmay Bakanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Mark Milley ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır. pic.twitter.com/oK5uEiBWHd — TSK (@TSKGnkur) February 28, 2020