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Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan ile Başkanı Trump arasında kritik görüşmesi

ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, yoğun bir diplomatik görüşme trafiği yaşanıyor. Son olarak, , Başkanı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, yapılan kalleş saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, Soçi Muhtırası'nda belirlenen bölgenin rejimden arındırılması hususunda kararlılığını teyit etti. İki lider, İdlib ile ilgili ek adımların atılması konusunda mutabık kaldı. İşte, Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki son dakika görüşmesine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 28.2.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 21:17 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında kritik İdlib görüşmesi

İdlib'te yaşanan hain saldırı sonrasında kritik gelişmeler yaşanıyor. TSK tarafından, onlarca rejim hedefi yoğun ateş altına alınırken, 239 rejim askeri de etkisiz hale getirilmişti. Sahadaki askeri gelişmelerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı, bakanlar ve diplomatlar düzeyinde de yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.
Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, kahraman askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, ülkemizin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etmişlerdir.

İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalmışlardır.

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SALDIRIYI KINADI

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump-Erdoğan telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Erdoğan ve Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, Trump'ın dün İdlib'de şehit olan Türk askerleri için Erdoğan'a başsağlığı dilediği ve söz konusu saldırıyı kınadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi. İki lider, daha fazla masum insan öldürülmeden ve yerlerinden edilmeden önce Suriye ve İran rejimi ile Rusya'nın saldırılarının durması gerektiği konusunda mutabık kaldı."

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Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında kritik İdlib görüşmesi
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