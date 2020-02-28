SON DAKİKA haberler... Abdullah Ağar kritik İdlib sorusuna yanıt verdi: İdlib'de hava sahası SİHA'lara açık mı?

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de Rejim askerlerini ve hedeflerini hem karadan hem havadan ateş altına aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SİHA desteği ile 200 hedefin yok edildiğini, 309 Rejim gücünün ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu! Akar'ın SİHA açıklaması sonrası hava sahası ile ilgili durum kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar konuya ilişkin Sabah.com.tr'ye çok önemli açıklamalarda bulundu. Ağar, İdlib'deki son durumu değerlendirirken bölgede Rusya ve Türkiye'nin pozisyonunu da yorumladı. İşte, Abdullah Ağar'ın son dakika İdlib açıklaması...

HAVA SAHASI SİHA'LARA AÇIK MI?

Türkiye, Esed Rejimi'ni karadan topçu atışları ile havadan ise SİHA'lar ile vuruyor. SİHA'ların hava sahasındaki durumunu değerlendiren Abdullah Ağar, "İHA'lar bölgeye girebiliyor. Hava sahası İHA'lar için açık. Ruslar ise SİHA'ların bölgeye gimesini istemiyor. Ancak Türkiye bölgeye SİHA'larını sokuyor" ifadelerini kullandı.

"SİHA İLE SALDIRI UÇAK İLE SALDIRIDAN ÇOK DAHA AKILLICA"

SİHA'lar ile yapılan operasyona dikkat çeken Ağar, "Türkiye SİHA'lar ile hedefleri vuruyor. Bu uçaklarla yapılacak saldırılara göre daha akıllıca. SİHA'nız vurulduğunda uçağa oranla çok daha düşük bir maliyet oluşacaktır. Üstelik can kaybı da yaşamayacaksınız. SİHA'lar feda edilebilir ekipmanlardır. Uçaklar hem yüksek maliyet doğurur hem de şehit verebilirsiniz" diye konuştu.

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"TSK MANEVRA UNSURLARINI DEVREYE SOKMADAN NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ

Esed Rejimi'nin alçak saldırısına değinen Ağar, "Türkiye, SİHA'lar vasıtasıyla hedefleri vurdu. Topçu desteğini de kullandı. Ancak manevra unsurlarını devreye sokmadı. Henüz manevra hamlesi yapmadan neler yapılabileceği gösterildi. Dünkü saldırıya güçlü bir karşılık verildi. Onurlu bir karşılık verildi. Dozaja dikkat etmek de önemli. Çünkü sahada oldukça karışık bir durum var." dedi.

"RUSYA İLE TÜRKİYE KARŞI KARŞIYA GELMEMELİ"

Rusya ile Türkiye'nin diplomatik görüşmeler ile olayı çözmesi gerektiğini söyleyen Ağar, "Ruslar ile Türkiye arasında dolaylı bir mücadele yaşanıyor. Sahada sert mücadele var. Ruslar, terör örgütü bahanesiyle ÖSO'yu hedef alıyor. Esed vasıtasıyla hamle yapıyor. Türkiye ise Milli Suriye Ordusu'nu destekleyerek Esed Rejimi'ne karşı dolaylı olarak Rusya'ya karşı hamle yapıyor. Türkiye ve Rusya doğrudan karşı karşıya gelmedi, gelmemeli. Türkiye'nin Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmesi ile işler kontrolden çıkar. Bu sorun Türkiye , Rusya arasında sınırlı kalmaz. Bölgesel bir krize döner. Diplomasi kanalları zorlanacaktır." şeklinde konuştu.