Son dakika haberleri: İdlib'de kalleş saldırı: 33 askerimiz şehit oldu

Suriye İdlip'te yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

Son dakika! İdlib'te şehit sayısı 33'e yükseldi | Video

Saldırının rejim güçlerince yapıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Yaralılarımız, , yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmuyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim."

Doğan, hastanelerde yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Tüm tedbirler alınmıştır, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını bekliyorum ve hastanelerin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." diye konuştu.

Son dakika! TSK vurmaya devam ediyor... Akademisyen Caşın "Bu savaş ilanıdır" | Video