SON DAKİKA İdlib haberi... Esed Rejimi'nin hain saldırısı sonrası sınırda dikkat çeken hareketlilik! Komandolar bölgede...

Suriye'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Esed Rejimi'nin dün akşam uçaklarla gerçekleştirdiği hain saldırda İdlib'de konuşlu bulunan 33 Mehmetçik şehit oldu. 32 askerimiz de yaralanırken, süratle Hatay'a tahliye edildi. Esed Rejimi'ne anında karşılık verilirken, 309 Rejim askeri etkisiz hale getirildi. Rejim'in İdlib ve çevresindeki tespit edilen tüm hedefleri karadan ve havadan bombardıman ile yok edildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan güvenlik heyeti kararlar alırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırdaki koordinasyon merkezinde operasyonu yönetiyor. Rejim unsurlarına karşı bombardıman sürerken sınıra takviyeler devam ediyor. Yüzlerce komando farklı ildeki birliklerden Kilis'e gönderildi. Askerler Suriye'deki üs bölgesinde konuşlandırılacak.

KOMANDO SAYISI ON BİNLER İLE İFADE EDİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed Rejimi'nin İdlib'deki saldırılarının ardından gözlem noktalarına ve güvenli bölgelere takviye yapmaya başlamıştı. Takviyeler gün geçtikçe arttı ve bölgeye farklı şehirlerden gönderilen asker sayısı on binler ile ifade ediliyor. Zırhlı araç ve tankların sayısı bini aştı.