Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > SON DAKİKA İdlib haberi... Esed Rejimi'nin hain saldırısı sonrası sınırda dikkat çeken hareketlilik! Komandolar bölgede...

SON DAKİKA haberi... Esed Rejimi'nin hain saldırısı sonrası sınırda dikkat çeken hareketlilik! Komandolar bölgede...

Son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırına farklı illerden gelen yüzlerce komando sevk etti. Komandolar'ın Suriye'deki üst bölgesine konuşlandırılacağı belirtiliyor. Esed Rejimi'nin hain saldırısı sonrası 33 Mehmetçik şehit olmuş, 32 Mehmetçik ise yaralanmıştı. Türkiye alçak saldırının ardından misli ile karşılık vererek yüzlerce Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, tüm hedefleri yok etmişti. Bölgede TSK'nın havadan ve karadan bombardımanı sürüyor. Sevkiyatların devam etmesi bekleniyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 12:24 ABONE OL
SON DAKİKA İdlib haberi... Esed Rejimi'nin hain saldırısı sonrası sınırda dikkat çeken hareketlilik! Komandolar bölgede...

Suriye'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Esed Rejimi'nin dün akşam uçaklarla gerçekleştirdiği hain saldırda İdlib'de konuşlu bulunan 33 Mehmetçik şehit oldu. 32 askerimiz de yaralanırken, süratle Hatay'a tahliye edildi. Esed Rejimi'ne anında karşılık verilirken, 309 Rejim askeri etkisiz hale getirildi. Rejim'in İdlib ve çevresindeki tespit edilen tüm hedefleri karadan ve havadan bombardıman ile yok edildi.

Son dakika! TSK'nın rejim güçlerini vurduğu yeni görüntüler paylaşıldı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan güvenlik heyeti kararlar alırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırdaki koordinasyon merkezinde operasyonu yönetiyor. Rejim unsurlarına karşı bombardıman sürerken sınıra takviyeler devam ediyor. Yüzlerce komando farklı ildeki birliklerden Kilis'e gönderildi. Askerler Suriye'deki üs bölgesinde konuşlandırılacak.

KOMANDO SAYISI ON BİNLER İLE İFADE EDİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed Rejimi'nin İdlib'deki saldırılarının ardından gözlem noktalarına ve güvenli bölgelere takviye yapmaya başlamıştı. Takviyeler gün geçtikçe arttı ve bölgeye farklı şehirlerden gönderilen asker sayısı on binler ile ifade ediliyor. Zırhlı araç ve tankların sayısı bini aştı.

İdlib'te son dakika! Coşkun Başbuğ anlattı: İdlib neden önemli ve son durum ne?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA İdlib haberi... Esed Rejimi'nin hain saldırısı sonrası sınırda dikkat çeken hareketlilik! Komandolar bölgede...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN