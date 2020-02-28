İdlib son dakika haberleri: Şehitlerimizin hesabı soruluyor! Suriye'deki Esed rejim güçleri vuruluyor; dakika dakika İdlib son durum!

İdlib'de hava saldırıları sonucunda Türk askerlerinin şehit olmasından sonra tüm Türkiye tek yürek oldu! Isparta, Nevşehir gibi bazı şehirlerimizde kent meydanlarında toplanan vatandaşlar dualar okuyarak askerlerimize destek verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun; Türk askerini şehit eden rejim güçleriyle mücadelenin süreceğini ifade ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da savaş suçlusu Esad'ın bu saldırılarının bedelini çok ağır ödeyeceğini belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İdlib saldırısının ardından "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir!" dedi. 33 şehit verdiğimiz İdlib'de havadan ve karadan operasyonlar sürüyor; işte son dakika gelişmeleri...

08:55

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında: "Türk birliklerinin olduğu bölgeye saldırı düzenlemedik." denildi.

Son dakika! TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu yeni son görüntüler paylaşıldı | Video

HULUSİ AKAR YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.

05:35

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de Türk askerine yönelik hava saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ve bilgi aldığını söyledi.

04:30

Milli Savunma Bakanı Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

04:13

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir. MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır." dedi.

Son dakika! Bahçeli'den İdlib açıklaması | Video

03:51

GÖÇMENLER AVRUPA YOLUNDA!

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.

03:50

ABD'DEN AÇIKLAMA!

ABD Dışişleri Bakanlığı; "Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

03:45

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU!

HATAY VALİSİ RAHMİ DOĞAN, İDLİB'DEKİ HAVA SALDIRISI SONUCUNDA 33 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Son dakika! İdlib'te şehit sayısı 33'e yükseldi | Video

03:35

GÜVENLİK TOPLANTISI SONA ERDİ!

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE YAPILAN VE 6 SAAT SÜREN GÜVENLİK TOPLANTISI SONA ERDİ!

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İdlib'deki hain saldırıya sert tepki | Video