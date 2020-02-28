SON DAKİKA! Rusya'dan İdlib açıklaması: Türk askerlerine biz saldırmadık...

Son dakika haberi... Rusya, İdlib'de düzenlenen hain saldırının ardından ilk açıklamasını yaptı. 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyı reddeden Rusya, "Biz Türk askerlerine saldırı düzenlemedik" dedi. Saldırının ardından Türkiye harekete geçerken, gözler Rusya'ya çevrilmişti. Saldırıyı Rusya'nın gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

RUSYA: BİZ SALDIRMADIK

Gözlerin çevrildiği Rusya'dan yapılan açıklamada, "Türk askerlerine yönelik saldırıyı biz gerçekleştirmedik. Bölgede Türk askerlerini hedef alan herhangi bir saldırımız olmadı" denildi.

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33 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

Türk askerleri Adana ve Soçi Mutabakatı gereğince bulunduğu İdlib'de Esed Rejimi'nin hain saldırısına maruz kaldı. Rejim, saldırısında 33 Mehmetçik şehit düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında havadan ve karadan bombardıman başladı. Esed Rejimi'ne ait yüzlerce unsur etkisiz hale getirilirken, binlerce hedef yok edildi.

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