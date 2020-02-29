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zirvesi koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi

, Cezayir'de mart ayının sonunda düzenlenmesi planlanan zirvenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.3.2020 00:30 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 00:33 ABONE OL
Arap Birliği zirvesi koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile düzenlediği basın toplantısında, sağlık alanındaki küresel bazda yeni oluşan koşullar nedeniyle Arap Birliği zirvesinin daha uygun bir tarihte yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Bukadum, zirve başkanlığını yapacak Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Arap Birliği Genel Sekreterliğiyle koordinasyon halinde zirve için yeni bir tarih belirleyeceğini ifade etti.

Ebu Gayt ise zirvenin en geç haziran ayının ortasına kadar erteleneceğini dile getirdi.

Ebu Gayt, Arap Birliği zirvesinin, Araplar için birleşme ortamı olması temennisinde bulundu.

Arap Birliği zirvesinin Cezayir'de mart ayında yapılması planlanıyordu ancak Kovid-19 salgını, pek çok ülkeyi, salgının görüldüğü ülkelere seyahat etmeme gibi önlemler almaya sevk etti.

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Arap Birliği zirvesi koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi
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