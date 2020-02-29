Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu

Son dakika: ve komutanlar sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi , Genelkurmay Başkanı, Kara ve ile sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.3.2020 01:09 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 02:15 ABONE OL
Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında | Video

Akar, Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri ziyaret ederek, harekata ilişkin son bilgileri yerinde alıyor.

Birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Son dakika: TSK rejim unsurlarını vurmaya devam ediyor! MSB bu görüntülerle paylaştı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN