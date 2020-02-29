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son dakika gelişmeleri yaşanıyor: Korona virüsü o ülkelerde de görüldü! Covid-19 salgını vaka sayısı kaç oldu?

aşısı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar birçok ülkede devam ederken dünya üzerindeki son dakika vaka sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünyayı tehdit altına alan bu salgının bulaşma riskini azaltma amaçlı bazı öneriler mevcut olsa da alınan tedbirlere rağmen son dakika corona virüsü haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen açıklama ile 'da da koronavirüsüne rastlandığı bildirildi. Belirtileri, tedavisi, aşısı gibi ilgili tüm konular vatandaşlar tarafından takip edilirken sizler için hazırladığımız haberimizde Corona virüsü son durum ve gelişmelere ulaşabilirsiniz. Peki, Koronavirüsü hangi ülkelere bulaştı? Coronavirüsü kaç kişiye bulaştı? İşte son dakika haberi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 29.2.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 11:16 ABONE OL
Corona virüsü son dakika gelişmeleri yaşanıyor: Korona virüsü o ülkelerde de görüldü! Covid-19 salgını vaka sayısı kaç oldu?

son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak takip edilen konular arasındaki yerini alıyor. Çin'de ortaya çıkan ve yayılmaya başlayan salgın tüm dünyayı tehdit altına alırken Coronavirüs tedavisi için birçok ülke çalışmalarına devam ediyor. Ülkemizde henüz rastlanmadığı bilinse de komşu ülkelerde vakalara rastlanması vatandaşların tedirgin olmasına neden oluyor. Büyük bir bölümü Çin'de görülen vaka sayısı 80 bini aşarken hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 700'ü aşkın olarak kaydedildi. Son durum böyleyken yaşanan tüm gelişmeleri ve son durumu sizler için haberimizde derledik. Peki, Corona virüsü ölü sayısı kaç? Koronavirüsü hangi ülkelere bulaştı? İşte tüm dünyayı etkisi alan salgından son dakika haberleri…

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ VE AŞISI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Çevre ülkelerde virüse yakalanmış vakaların olduğu haberleri geliyor ve birçok ülke Corona virüsü tedavisi için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca ülkemizde salgın nedeniyle önlemler alınırken konu ile ilgili olarak vatandaşlar Corona virüsü tedavisi bulundu mu? Türkiye'de maske takılması gerekiyor mu? Gibi birçok konuya da cevap arıyor.

İşte Coronavirüsü son dakika haberleri ve yaşanan tüm gelişmeler…

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Corona virüsü son dakika gelişmeleri yaşanıyor: Korona virüsü o ülkelerde de görüldü! Covid-19 salgını vaka sayısı kaç oldu?
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