Son Dakika Haberi: İdlib şehidi Onbaşı Baysal için tören

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Şehidi Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenaze namazına katıldı | Video

Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda yetkili katıldı..

Erdoğan, burada bir konuşma da yaptı. Erdoğan'ın konuşması şöyle:



Şu anda musallada sandukası içerisinde bulunan Emre şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz biliyoruz ki şehitlerimiz sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Az önce değerli müftümüz söylenmesi gerekenlerin aslında hepsini söyledi. Rabbimizin müjdesi zaten çok açık, net ortada. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz" Şimdi sandukada işte Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor. Ve bizler de şu anda vatanı için, Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan emre evladımıza, kardeşimize sizler de şehadetinizi en gür sada ile yaptınız. Buna ihtiyacı yok, fakat bu bir Müslüman olarak bizim sadece buradaki kalbi selim ile aklı selim ile ortaya koyduğumuz bir ifade. Biz şimdi onu işte ulu makama uğurluyoruz..

YARALANAN ARKADAŞI DA KATILDI

İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine aynı saldırıda yaralanan arkadaşı da katıldı.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Emre Baysal'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşı da cenaze törenine geldi. Kolu ve başından yaralanan gazi, Baysal'ın yakınlarının yanında oturdu. Oldukça üzgün olduğu görülen gazi, silah arkadaşı Emre Baysal'ı son yolculuğuna uğurladı