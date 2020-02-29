Esed rejiminin kalleş saldırısında 34 Mehmetçik şehit oldu. Rejime saldırının bedeli çok ağır ödetildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2100'ün üzerinde rejim askerinin öldürüldüğünü açıklarken, çok sayıda teçhizat da yok edildi. 7 kimyasal üretim tesisi de SİHA'ların atışları ile vuruldu. Türkiye alçak saldırının ilk anından itibaren aralıksız bombardımanı sürdürürken, yerli üretim silahlar dikkat çekiyor.

Son dakika: İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerin intikamını yerli ve milli silahlarımız böyle aldı Video

Türkiye İdlib'de uzun süredir İHA'lar ile koordinatları belirliyordu. Ayrıca istihbarat faaliyetleri ile de nokta hedefler belirlendi. İHA'ların aldıkları görüntüler SİHA'lar ile vuruldu.

YERLİ GÜDÜMLÜ FÜZE İLE YÜZDE 100 BAŞARI

SİHA konusunda dünyanın en iyileri arasında yer alan Türkiye, güdümlü füzeler ile de dikkat çekiyor. SİHA'ların ucunda bulunan güdümlü füze hedefleri takip ediyor ve nokta isabetler gerçekleştiriliyor. Kapılardan, mağaralardan, tünellerden içeri giderek hedefi yok edebiliyor.

MESUT HAKKI CAŞIN: 1.5 GÜNDE REJİM GÜCÜNÜN YÜZDE 10'U İMHA EDİLDİ

Yerli ve milli silahlarımıza dikkat çeken Mesut Hakkı Caşın, "1.5 günde Suriye'deki rejim unsurları ve hedeflerinin yüzde 10'u yok edildi. Askeri gücünün yüzde 10'un altını kullanan TSK, rejimin moral, motivasyon, savaşma azmini yok etti." dedi.

6 İHA DAHA TESLİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, "Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var." ifadelerini kullandı.