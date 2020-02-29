İdlib'den son dakika haberi! Esed Rejimine üst düzey darbe: Generalleri öldürüldü...

İdlib'den son dakika haberleri art arda geliyor. Esed rejiminin kalleş saldırısının ardından misli ile karşılık veriliyor. TSK havadan SİHA'lar, karadan ise topçu atışları ile Rejim'i abluka altına aldı. Dün 7 kimyasal tesis vurulurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2100'ün üzerinde Rejim askerinin öldüğünü açıkladı.

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ESED'E ÜST DÜZEY DARBE

Esed rejimi saldırılarda büyük kayıp yaşarken, üst düzey kayıplar da ortaya çıktı. Esed'in ölen askerleri arasında generaller de yer alıyor. A Haber'in son dakika olarak duyurduğu habere göre; 1 tümgeneral, 2 tuğgeneral, 1 kurmay albay öldürüldü.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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