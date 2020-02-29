Son dakika İdlib haberleri: Rejim havadan ve karadan vurulmaya devam ediyor! İşte İdlib son durum ve tüm gelişmeler!

İdlib'de askerlerimize karşı yapılan alçak saldırı sonucunda 33 askerimizin şehit olduğu son dakika haberi ile duyurulmuş ve tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı düzenlendi. Yapılan toplantı sonrasında gün içerisinde gelişmeler peş peşe yaşanırken ABD "Bugünlerde ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye bağlılığını sürdürmekten tereddüt etmeyecektir" şeklinde ifadeler kullandığı bir açıklama gerçekleştirdi. Aynı zamanda İdlib'deki alçak saldırıda şehit olan askerlerimizin isimleri dün açıklandı ve acı haber ailelerine ulaştı. Yaşanan gelişmeler tüm Türkiye tarafından takip edilmeye devam ediyor. İşte İdlib son dakika gelişmeleri ve son durum…

KRİTİK TOPLANTI SONRASI NATO'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK GELDİ!

Toplantı çerçevesinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk yaşanan gelişmelere ilişkin müttefikleri bilgilendirdi. Kritik toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı sonrasında "Saldırıyı kınıyoruz. NATO Türkiye'nin yanındadır. Hava savunması dâhil Türkiye'ye destek veriyoruz" açıklamasında bulundu.

İşte yaşanan tüm gelişmeler;