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Son dakika haberleri: Rejim havadan ve karadan vurulmaya devam ediyor! İşte İdlib son durum ve tüm gelişmeler!

Geçtiğimiz gün askerlerimize karşı yapılan alçak saldırı sonrasında son dakika gelişmeleri tüm tarafından takip edilmeye devam ediyor. 'deki hava saldırıları sonucunda 33 Mehmetçiğimizin şehit olduğu haberi ülkeyi yasa boğarken gelen bu acı haber sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı yapılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırın sıfır noktasında harekâtı yönetti. Son gelişmelere göre rejim havadan ve karadan vurulmaya devam ediyor. 200'ü aşkın hedef ağır ateş altındayken 329 rejim askerinin öldürüldüğü bilgisi geldi. Avrupa ülkelerinden ise Türkiye'ye destek mesajları yağıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün yaptığı açıklamada İdlib'deki son durumu değerlendirmiş ve 'in bu saldırılarının bedelini çok ağır ödeyeceğini belirtmişti. İşte vatandaşların yakından takip ettiği İdlib son dakika gelişmeleri ve dün yaşananlar…

Giriş Tarihi: 29.2.2020 08:07 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 08:07 ABONE OL
Son dakika İdlib haberleri: Rejim havadan ve karadan vurulmaya devam ediyor! İşte İdlib son durum ve tüm gelişmeler!

'de askerlerimize karşı yapılan alçak saldırı sonucunda 33 askerimizin şehit olduğu son dakika haberi ile duyurulmuş ve tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı düzenlendi. Yapılan toplantı sonrasında gün içerisinde gelişmeler peş peşe yaşanırken ABD "Bugünlerde ABD, NATO müttefiki 'ye bağlılığını sürdürmekten tereddüt etmeyecektir" şeklinde ifadeler kullandığı bir açıklama gerçekleştirdi. Aynı zamanda İdlib'deki alçak saldırıda şehit olan askerlerimizin isimleri dün açıklandı ve acı haber ailelerine ulaştı. Yaşanan gelişmeler tüm Türkiye tarafından takip edilmeye devam ediyor. İşte İdlib son dakika gelişmeleri ve son durum…

KRİTİK TOPLANTI SONRASI NATO'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK GELDİ!

Toplantı çerçevesinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk yaşanan gelişmelere ilişkin müttefikleri bilgilendirdi. Kritik toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı sonrasında "Saldırıyı kınıyoruz. NATO Türkiye'nin yanındadır. Hava savunması dâhil Türkiye'ye destek veriyoruz" açıklamasında bulundu.

İşte yaşanan tüm gelişmeler;

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Son dakika İdlib haberleri: Rejim havadan ve karadan vurulmaya devam ediyor! İşte İdlib son durum ve tüm gelişmeler!
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