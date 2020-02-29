SİHA'ların rejime verdiği zarar PKK yandaşlarını korkuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün içinde yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin operasyonlarında şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru öldürüldü. Aralarında 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu roket atar, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300'e yakın araç gereç imha edildi. Ayrıca uçak pistleri, silah mühimmat depoları, hava savunma sistemleri, uçak hangarları, kimyasal silah üretim tesisleri gibi birçok yer ateş altına alınarak tahrip edildi.

Son dakika: TSK'dan tarihe geçecek bir atış daha: Bomba, Suriye İdlib'de rejim binasının kapısından içeri böyle girdi | Video

PKK YANDAŞLARI ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Ortaya çıkan bu tablo, PKK yandaşlarında endişe ve şaşkınlığa yol açtı. PKK yanlısı yazılarıyla bilinen Hollandalı araştırmacı ve serbest gazeteci Wladimir van Wilgenburg, sosyal medya hesabından İdlib bölgesindeki hava sahasının Rusların kontrolünde olduğuna dikkati çekerek SİHA'ların durdurulamamasını sorguladı.

Yazılan cevaplarda bir PKK yandaşı, bu durumun Suriye'deki sözde PKK bölgesi için de geçerli olduğunu yazarken, diğer bir kullanıcı da "Ben de aynı şeyi merak ediyordum." ifadesini kullandı.

Başka örgüt yandaşları, "Bunların hepsi yalan.", "İlginç şeyler oluyor.", "Türkiye değil, NATO vurdu." şeklinde ifadeler kullandı.

Hatta bir kullanıcı, Rusya'nın Suriye'den hava savunma sistemini devreden çıkarmasını istediğini iddia ederek Türkiye'nin SİHA kabiliyetine açıklama getirmeye çalışırken bazıları da "Rusya'nın izin vermiş olabileceğini" yazdı.

(İdlib'ten yeni görüntüler) TSK rejim hedeflerini adeta yok ediyor! Hainlere bomba yağıyor! | Video

SİHA'LAR, ÇALIŞIR HALDEKİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ İMHA ETTİ

Dün, TSK'nin SİHA'larla Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemi operasyonel haldeyken vurduğu görüntüler yayımlanmıştı.

Pantsir-S1'in tepesindeki SİHA'yı tespit edememesi dikkati çekerken, bu durumun Türkiye'nin elektronik harp sistemleri kullanarak radarları kör etmesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmişti.