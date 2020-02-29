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Son dakika: ’dan flaş koronavirüs önlemleri açıklaması! O ülkelere tüm yolcu uçuşları durduruldu…

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünya üzerinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ortaya çıktığı günden bu yana kıtalararası hızla yayılmaya devam eden ve ölümlere de neden olan salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2,942’ye ulaştı. Öte yandan ülkemiz komşuları Yunanistan, İran ve Azerbaycan’da da koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti , COVID-19 (koronavirüs) ile ilgili olarak flaş bir açıklamada bulundu. ’nın açıklamasına göre o ülkelere yapılacak tüm yolcu uçuşları durduruldu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.2.2020 23:24 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 23:24 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca’dan flaş koronavirüs önlemleri açıklaması! O ülkelere tüm yolcu uçuşları durduruldu…

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve ölümcül şekilde yayılımına hızla devam eden koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'de ortaya çıktığı ilk günden bu yana toplamda 2.942 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsün vakalarına ülkemiz komşuları Yunanistan, İran ve en son olarak da Azerbaycan'da rastlanılmıştı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından COVID-19 (koronavirüs)'e ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamada belirttiği o illere tüm yolcu uçuşları iptal edildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…

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Son dakika: Bakan Koca’dan flaş koronavirüs önlemleri açıklaması! O ülkelere tüm yolcu uçuşları durduruldu…
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