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Dünyayı sarsan koronavirüs ile ilgili : Corona virüs konusunda dünyayı umutlandıran gelişme...

Çin'in Wuhan kentinde canlı bir balık pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs ile ilgili olarak tüm dünyayı şaşırtacak son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 'da uzun zamandır yeni vaka görülmediği belirtilirken mevcut hastalara ilişkin de tüm dünyayı umutlandıran bir açıklama geldi. Ayrıca Çin'den sonra en çok ölümün yaşandığı İran'da da virüse karşı alarm seviyesi artmış durumda. İşte Vietnam'da yaşanan o gelişme ve Koronavirüs için insanları umutlandıran son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 29.2.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 12:46 ABONE OL
Dünyayı sarsan koronavirüs ile ilgili son dakika haberi: Corona virüs konusunda dünyayı umutlandıran gelişme...

: Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan'da bir balık pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronovirüs ile ilgili olarak tüm dünyayı umutlandıran bir son dakika açıklaması geldi. Virüsün yayılmaya başlaması ile beraber çok sayıda ülkede alarm verilmiş ve birçok ülke yurtdışı uçuş rotalarını azaltılmıştı. Corona virüs hastalığından ölen insanların sayısı Çin'den sonra en çok İran'ı vurdu. İran bu önemli konuya ilişkin gerekli tedbirleri almamakla eleştiriliyordu.

Son olarak yapılan Koronavirüs açıklaması ise insanları umutlandıran yeni bir gelişme oldu.

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Dünyayı sarsan koronavirüs ile ilgili son dakika haberi: Corona virüs konusunda dünyayı umutlandıran gelişme...
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