SON DAKİKA İdlib haberleri: Canlı yayında çarpıcı İdlib sözleri: Cumhuriyet tarihinin en büyük kırılma anı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Dolmabahçe'de eski milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada sınırı geçen göçmen sayısının 18 bin olduğunu belirterek; "İdlib'de de mutabakatlara uyulmadı. Bizim huzuru koruma çabamıza ateşle karşılık veriyorlar. Bu durumu sadece izlemekle kalanların açıklamaları da samimi değildir." dedi. Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu konuşmaya yönelik Cilvegözü sınır kapısında değerlendirmelerde bulundu.

"BU TOPRAKLARDA HAİN PLANLAR YÜRÜTEMEZLER"

Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği konular iç ve dış kamuoyuna delilli bir şekilde sunuldu. Buradaki olayı İdlib kırsalında konuşuyor olsak da, esasen burada çok sinsi ve geniş bir coğrafyayı hedef alan yapılanmalar var. Bu yapılanmaları görmeden bir noktaya varamazlar. Meseleyi sadece İdlib'e sıkıştırarak çözmeye kalkanlarda ya bir gaflet ya da hıyanet vardır." dedi

"ÖYLE BİR YERDEN ATAĞA GEÇTİK Kİ OYUN TAMAMEN BOZULDU"

"Cumhuriyet tarihinin ve bu oyunun en büyük kırılma anı 15 Temmuz'dur." diyen Tokmakoğlu, "Bu terörist yapıların planları o dönemde tutsaydı şu an İdlib Konya'ydı, Maraş'tı, Erzurum'du. Dolayısıyla öyle bir yerden karşı atağa geçtik ki oyun tamamen bozuldu. Buradan asla bir yere varamazlar çünkü buradaki 40 bin gözü dönmüş yapının bu coğrafyada bir varlık göstermesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"BU TOPRAKLARDA HAİN PLANLARI YÜRÜTEMEZLER"

TSK'nın gücüne dikkat çeken Tokmakoğlu, "O varlığı gösterebilmek için donanıma, bilgiye ve cesarete ihtiyaç vardır ve bu şu an yalnızca Mehmetçik'te vardır. Bu nedenle karşıdaki bütün oyun yerlebir edilmiş durumdadır. Onlar bu topraklarda hain planları yürütemezler." diye konuştu.

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Orsam Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal da A Haber canlı yayınında önemli tespitlerde bulundu. Uysal "Dünya yeni yön arayışı içerisindedir. Dünya dengesini ararken denge Ortadoğu'da kurulacaktır. Ortadoğu'daki dengede ise Suriye önemli bir yer tutacaktır. Suriye'deki dengenin ne tarafa evrildiği diğer dengeleri de şekillendirecektir. Dışarda 10 milyona yaklaşan mülteci vardır. Ruslar ve Esed eskiye dönmek istiyor fakat bu mümkün değildir. Türkiye'nin hiçbir şey olmamış gibi davranmasını istemektelerdir. Suriye'de sona gelinmiştir ve geleceği söz konusudur. Burada Esed rejimi alanda elini güçlendirerek yeni bir emrivaki yaratmak istiyor Türkiye'de bunu kabul etmemektedir. Esed rejimi eskiden bu yana PKK'yı destekleyip PYD'ye alan bırakmıştır. Gücü muktedir insanlara vermektense kan kardeşleri diyebileceğimiz PKK'ya buraları bırakmıştır. Dolayısıyla bu rejimin hayır getirmesi ve bize faydasının dokunması mümkün değildir. Türkiye kararlı bir şekilde bunu bütün dünyaya göstermiştir. Masum insanların bombalanmasına bizim göz yummamız mümkün değildir." şeklinde konuştu.