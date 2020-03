83 milyonun evlatları siz rahat uyuyun bu devleti kimseye böldürmeyiz

* Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı, memleketi Kahramanmaraş'ta 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin uzman çavuş olan kardeşleri Mehmet, Yasin ve Bünyamin Saygılı da katıldı. Şehit ağabeyleriyle İdlib'de görev yapan Mehmet ve Yasin Saygılı, "Kanın yerde kalmayacak. Sen rahat uyu. Cennet mekânında arkanda kalan silah arkadaşlarına şefaatçi ol. Biz de senin gibi vatan ve bayrak yolunda can vermeye, şehitlik rütbesi takmaya hazırız" diye konuştu. 4'ü uzman çavuş 7 çocuk babası Hüseyin Saygılı ise oğlunun tabutunun başında, "Ağlamayacağım. Ağlayıp, hainleri sevindirmeyeceğim. Sen benim evladımdın ama şimdi 83 milyonun şehidi oldun. Rahat uyu oğlum. Kardeşlerin ve silah arkadaşların kanınızı yerde koymayacak" dedi.







* Kayserili Piyade Uzm. Onb. Ali Taşöz, memleketi Develi'de 15 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Asker selamı veren anne Penbe Taşöz, "Dün akşam bana uykumda çok güzel göründün oğlum. Sen 'ağlama' diyordun, sana söz verdim oğlum bak ağlamıyorum" diyerek yavrusuna veda etti.

* Yüzbaşı Süleyman Şahin, Afyonkarahisar Dinar'da toprağa verildi. Baba Mehmet Şahin "Oğlum vatan için şehit oldu. Ağlayıp feryat ederek düşmanlarımızı sevindirmem. Vatan sağ olsun" dedi.

* Osmaniye Kadirli'de toprağa verilen Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın cenaze namazı, 43 yıl önce şehit düşen bekçi dedesi Yaşar Tank'ın adını taşıyan camide kılındı.

Şehit ağabeyinden cenazede duygusal konuşma | Video

* Uzman Onbaşı Nihat Kara (24) için Tekirdağ Saray'da tören düzenlendi. Bugünü kendileri için düğün günü ilan ettiklerini belirten ağabeyi Suat Kara, "Her babayiğide nasip olacak şeyler değildir. Kardeşim büyük küffarla mücadele ederken şehit oldu."

* Antalya'nın Finike ilçesinde törenle toprağa verilen şehit Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz, şunları söyledi: "Bu devlet bizim. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Şehitlik mertebesini iyi biliyoruz. "







AĞABEYLERİNİN ÜNİFORMALARINI GİYDİLER

Teğmen Bayram Olgun, Konya'daki törenle son yolculuğuna uğurlandı. Babasını iki ay önce kanserden kaybeden şehidin acılı annesi Döne Olgun, "Bayramım, bugün senin bayramın" diye ağıt yaktı. Üniversite öğrencisi kardeşi Osman Olgun, ağabeyinin Teğmen üniforması ve kepini giyerken, diğer ablaları da şehidin askeri kıyafetleriyle törene katıldı. Sözlüsü Ayça Savrin (20) şehidin ablaları Fadime, Ülfet ve Esma birlikte naaşının yanına gelerek tabutuna sarılıp, okşadı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle şehit onbinler tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin köylerine kütüphane yapma istediği öğrenilince belediye Bayram Olgun adına kütüphane yapmak için harekete geçti.







ŞEHİDİ HAMİLE EŞİ UĞURLADI

İdlib şehidi Uzm. Onb. Veysel Günay, memleketi Gaziantep İslahiye'deki törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Şehidin dört aylık hamile eşi Seyhan Günay, bu sırada zor anlar yaşadı. Genç kadın, şehidini karnında taşıdığı emaneti severek uğurladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e sarılan acılı baba Genco ve annesi Ayfer Günay, Türk bayrağını öptü.



KAHRAMANLAR UNUTULMAYACAK

Dün toprağa verilen şehitlerimiz şöyle:

1- Uzm. Onb. Ahmet Saygılı (K.Maraş) 2- Asb. Arif Akçadağ (K.Maraş) 3- Tğm. Bayram Olgun (Konya) 4- Uzm. On. Ali Taşöz (Kayseri) 5- Uzm. Çvş. Selman Cankara (Adana) 6- Yzb. Süleyman Şahin (A.Karahisar) 7- Tğm. Mustafa Bayrakdar (Hatay) 8- Asb. M. Ali Özer (Hatay) 9- Uzm. Onb. Emin Yıldırım (Hatay) 10- Er Cuma Bağatur (Batman) 11- Asb. Muharrem Öğütçü (Bingöl) 12- Asb. Mehmet Muhammed Akay (Mersin) 13- Uzm. Onb. Osman Ak (Mersin) 14- Uzm. Onb. İbrahim Tüzel (Mersin) 15- Uzm. Çvş. Tolga Can Yılmaz (Zonguldak) 16- Uzm. Çvş. Adem Akın (Tokat) 17- Uzm. Onb. Güven Kurtulmuş (Bitlis) 18- Uzm. Onb. Birhan Er (Tekirdağ) 19- Uzm. On. Nihat Kara (Tekirdağ) 20- Uzm. Onb. Recep Bekir (Tekirdağ) 21- Uzm. Onb. Batuhan Tank (Osmaniye) 22- Uzm. Onb. Ahmet Alpaslan (İzmir) 23- Uzm. Onb. Turgut Burkay Korkmaz (Antalya) 24- Uzm. Onb. Tayfun Pekel (Samsun) 25- Uzm. Çvş. Ali Turgut (Uşak) 26- Uzm. Onb. Veysel Günay (Gaziantep) 27- Uzm. Onb. Selim Nergiz (Gaziantep) 28- Uzm. Onb. Mehmet Orhan (Adıyaman) 29- Uzm. Onb. Emre Baysal (İstanbul)



Sırrıberk ARSLAN-Halit TURAN-Ali ALTUNTAŞ-Ziya RAMOĞLU-Ceyhan TORLAK-Mehmet BONCUK-Yaser ÇAPAROĞLU-Fırat KESKİNKILIÇ-İhsan TUNÇOĞLU-Bekir COŞKUN-Necdet ÇAKIR-İlhan DEMİRCİOĞLU-Şaban YILMAZ-Metin HARIKÇI-Durhasan ŞAHİN-Levent SİLİSTRE