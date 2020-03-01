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Son dakika: Bakan Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında! Rejim havadan ve karadan vuruluyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sıfır noktasında. MSB'nin yaptığı açıklamada: , Genelkurmay Başkanı , Kara Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu. Esad rejiminin havadan ve akradan vurulduğunu söyleyen "şehitlerimizin kanının yerde bırakılmadığını ve asla bırakılmayacağını" söyledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.3.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 11:29 ABONE OL
Son dakika: Bakan Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında! Rejim havadan ve karadan vuruluyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

Akar, Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri ziyaret ederek, harekata ilişkin son bilgileri yerinde alıyor.

Birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2'nci ordu taktik komuta yerinde incelemede bulundu.

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Son dakika: Bakan Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında! Rejim havadan ve karadan vuruluyor
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