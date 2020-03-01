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Başkan Erdoğan'dan şehit Emre Baysal'ın evine taziye ziyareti

, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 1.3.2020 20:01 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 20:12 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan şehit Emre Baysal'ın evine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'te şehit olan Uzm. Çvş. Emre Baysal'ın evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin yakınlarından biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı.




Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan Uzm. Çvş. Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.Bu sırada şehidin bir yakını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan' a taziye ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin annesine Türk Bayrağı hediye ederken , acılı babayı da teselli etti.

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Başkan Erdoğan'dan şehit Emre Baysal'ın evine taziye ziyareti
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