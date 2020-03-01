Esad cephesinden 'Kılıçdaroğlu' itirafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikasını eleştirip askerlerimizin geri çekilmesini istemesinin nedeni ortaya çıktı. Esad cephesi, Kılıçdaroğlu'ndan, "Müttefikimiz" diye bahsederek, hükümeti eleştirdiği görüntüleri propaganda malzemesi olarak kullandı.

SEBEBİ ANLAŞILDI

Kılıçdaroğlu'nun Esad seviciliği yapmasının nedeni anlaşıldı. Esad cephesi, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini altyazılı yayınlayarak, kendisinden 'müttefikimiz' diye bahsetti.

Esad'e bağlı sözde gazeteci Nidal Sabeh, Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini paylaşarak Ankara'yı aklınca uyardı. Twitter hesabından paylaşım yapan Sabeh, "Müttefikimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinle. Türkiye tamamen karanlık değil. Makul, temiz sesler var. İdlib'den Erdoğan'ı düşüreceğimizden Emin olun." diyerek hem aralarındaki ittifakı gözler önüne serdi, hem de Kılıçdaroğlu güzellemesi yaptı.