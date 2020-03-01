Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Esad cephesinden 'Kılıçdaroğlu' itirafı

Esad cephesinden '' itirafı

lideri 'nun bu hassas günlerde neden Esad rejimine destek verdiği ortaya çıktı. Esad'a bağlı sözde gazeteci Nidal Sabeh Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'ndan "müttefikimiz" diye bahsetti. Sabeh, pyalaşımında "Müttefikimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinle. Türkiye tamamen karanlık değil. Makul, temiz sesler var. İdlib'den Erdoğan'ı düşüreceğimizden Emin olun." diyerek aralarındaki ittifakı gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 18:59 ABONE OL
Esad cephesinden 'Kılıçdaroğlu' itirafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikasını eleştirip askerlerimizin geri çekilmesini istemesinin nedeni ortaya çıktı. Esad cephesi, Kılıçdaroğlu'ndan, "Müttefikimiz" diye bahsederek, hükümeti eleştirdiği görüntüleri propaganda malzemesi olarak kullandı.

SEBEBİ ANLAŞILDI

Kılıçdaroğlu'nun Esad seviciliği yapmasının nedeni anlaşıldı. Esad cephesi, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini altyazılı yayınlayarak, kendisinden 'müttefikimiz' diye bahsetti.

Esad'e bağlı sözde gazeteci Nidal Sabeh, Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini paylaşarak Ankara'yı aklınca uyardı. Twitter hesabından paylaşım yapan Sabeh, "Müttefikimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinle. Türkiye tamamen karanlık değil. Makul, temiz sesler var. İdlib'den Erdoğan'ı düşüreceğimizden Emin olun." diyerek hem aralarındaki ittifakı gözler önüne serdi, hem de Kılıçdaroğlu güzellemesi yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Esad cephesinden 'Kılıçdaroğlu' itirafı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN