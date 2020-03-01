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’a ’de yeni görev

Giriş Tarihi: 1.3.2020 ABONE OL
Volkan Bozkır’a BM’de yeni görev
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenecek.
Bozkır, Twitter'dan yaptığı açıklamada, BM Batı Grubu'nun (WEOG), 27 Şubat 2020 günü gerçekleşen toplantısında, BM bünyesindeki en üst düzey görev olan 75. Genel Kurul Başkanlığı'na adaylığının oy birliğiyle onaylandığını bildirerek, "74. Dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettiği konuşmasında aday gösterildiğim bu çok önemli görevi üstlenecek olmaktan dolayı ülkem, ailem ve şahsım adına büyük bir gurur ve onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
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Volkan Bozkır’a BM’de yeni görev
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