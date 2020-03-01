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duyurmuştu... İşte o ambulans

'ın 'yardıma giden ambulansı bile vurdular' dediği ambulansın görüntüleri ortaya çıktı. 'in Balyun köyünde silah arkadaşlarının ayrdımına koşarken şehit olan sağlıkçı 'ın bulunduğu o ambulans öyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 09:32 ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurmuştu... İşte o ambulans
Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay (21), İdlib'in Balyun köyünde saldırıya uğrayan silah arkadaşlarının yardımına koştu. Sağlık müdahalesi yaptığı sırada uçaklar ikinci kez bombaladı. Akay da bu bombalamada şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Yardıma giden ambulansımızı bile vurdular" dediği ambulans, Akay'ın silah arkadaşlarına yardıma koştuğu ambulanstı.



İdlib'de hayata döndürmeye çalıştığı silah arkadaşlarıyla birlikte şehit olan Akay için dün ailesinin yaşadığı Mersin'in Toroslar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurmuştu... İşte o ambulans
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