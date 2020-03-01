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SON DAKİKA! 2 rejim uçağı düşürüldü: İşte son durum

'de devam eden 'na ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. Uluslararası ajansların da tüm üyelerine son dakika koduyla servis ettiği gelişmeye göre Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü ve yine rejimin SİHA'larımıza saldıran Hava savunma sistemi de imha edildi. İşte MSB'nin 2 rejim uçağının düşürüldüğünü ve pilotlarının atladığını son dakika olarak duyurduğu açıklama ve ayrıntılar;

AA Gündem
REUTERS Gündem
Giriş Tarihi: 1.3.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 15:45 ABONE OL
SON DAKİKA! 2 rejim uçağı düşürüldü: İşte son durum

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde 2 Rejim uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Kritik bilginin ayrıntılarında Reuters bu haberi Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığını açıkladı. Ayrıca uçakların pilotlarının da atlayarak sağ olarak kurtulduğu belirtildi. İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ve ılımlı Suriye muhalefetinin yürüttüğü mücadele Rejime ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. İşte son dakika açıklamasında İdlib bölgesinde saldırı amacıyla bulunan 2 Esad rejimi uçağı vurularak düşürüldü.

MSB'NİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: UÇAKLARIMIZA TAARRUZ EDEN 2 SU-24 DÜŞÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Ayrıca İdlib'de bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: İdlib'te 2 rejim uçağı düşürüldü! | Video

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