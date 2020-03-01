Son dakika: Esad rejiminin Halep'teki Neyrab havaüssü kullanımaz hale getirildi

SON DAKİKA HABERLER: Esed rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin Halep'teki bir havaalanını kullanılamaz hale getirdi.

Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin İdlib'deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.

TSK'nin dün SİHA'lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep'in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab'a nakletmişti.

Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.



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Son dakika: Suriye İdlib'te rejime ait 2 Su-24 tipi savaş uçağı böyle düşürüldü! | Video





MSB'NİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: UÇAKLARIMIZA TAARRUZ EDEN 2 SU-24 DÜŞÜRÜLDÜ

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde 2 Rejim uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Kritik bilginin ayrıntılarında Reuters bu haberi Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığını açıkladı. Ayrıca uçakların pilotlarının da atlayarak sağ olarak kurtulduğu belirtildi. İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ve ılımlı Suriye muhalefetinin yürüttüğü mücadele Rejime ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. İşte son dakika açıklamasında İdlib bölgesinde saldırı amacıyla bulunan 2 Esad rejimi uçağı vurularak düşürüldü.