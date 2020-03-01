Dünyayı sarsan koronavirüs ile ilgili son dakika haberi! Corona virüs konusunda dünyaya umut veren haber...

Son Dakika Haberi: Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan'da bir balık pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronovirüs ile ilgili olarak tüm dünyayı umutlandıran bir son dakika açıklaması geldi. Corona Virüsün yayılmaya başlaması ile beraber çok sayıda ülkede alarm verilmiş ve birçok ülke yurtdışı uçuş rotalarını azaltılmıştı. Corona virüs hastalığından ölen insanların sayısı Çin'den sonra en çok İran'ı vurdu. İran bu önemli konuya ilişkin gerekli tedbirleri almamakla eleştiriliyordu.

Son olarak yapılan Koronavirüs açıklaması ise insanları umutlandıran yeni bir gelişme oldu.