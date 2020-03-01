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HABERLER... Esad bombardımana tutuldu! F-16’lar da havalandı

haberi… 'de Esad rejiminin hava saldırısı sonrasında şehit olan 33 kahraman askerimizin intikamı misliyle alınıyor. hem karadan hem de havadan bombardımana tutuldu. Rejim güçleri ve destekçileri kafalarını çıkaramaz hale geldi. Dün akşam ise F-16'lar da havalandı. 'lar ve topçu birlikleri ile 200'den fazla hedef yerle bir edildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 1.3.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 11:28 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER... Esad rejim güçleri bombardımana tutuldu! F-16’lar da havalandı

Türkiye, 'deki kalleş saldırının ardından rejim güçlerine ait tüm hedefleri ateş altına aldı. Esad rejimine çok ağır darbe vuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin operasyonlarında şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsurunun imha edildiğini duyurdu.

F-16'LAR HAVALANDI

ve destekçileri hem karadan hem de havadan ateş altına alınırken Diyarbakır 1. Ana Jet, Konya 3. Ana Jet ve Amasya Merzifon'daki 5. Ana Jet Üssü'nden F-16'lar sınırına gönderildi. Özel bomba kitleriyle belirlenen hedefleri Türk Savaş Uçakları bomba yağdırdı. Tüm hedefler yerle bir edildi.

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30 SİHA AYNI ANDA HAVALANDI! HAREKETLİ TÜM HEDEFLER İMHA EDİLDİ

30 da aynı anda havalandı. Hareketli tüm hedefleri yerle bir etti. Yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Bölgeden paylaşılan videolarda ise rejim kuvvetlerinin korku ve paniği gözler önüne serildi.

İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…

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SON DAKİKA HABERLER... Esad rejim güçleri bombardımana tutuldu! F-16’lar da havalandı
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