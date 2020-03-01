SON DAKİKA: Mültecilerin sınırına dayandığı Yunanistan'dan Türkiye'ye skandal suçlama!

'AÇIK KAPI POLİTİKASI'



İdlib'de 34 askerimizi şehit eden alçak saldırının ardından Türkiye göçmenlere yönelik 'açık kapı politikası' uygulayacağını açıklamıştı. Şuana kadar 80 binin üzerinde göçmen, Edirne'ye akın etti. Yunanistan üzerinden Avrupa'ya açılma amacında olan mülteciler ile ilgili Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis'den skandal bir son dakika açıklaması geldi.



TÜRKİYE'YE SKANDAL SUÇLAMA



Stefanis, sınırda 9 bin 600'ün üzerinde girişim olduğunu belirtirken, Türkiye hakkında skandal bir suçlamada bulundu. Öte yandan Uluslararası Göçmen Organizasyonu isimli kuruluşun rakamlarına göre Türkiye-Yunanistan sınırında yaklaşık 13 bin insan bulunduğu belirtildi.