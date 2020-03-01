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SON DAKİKA: Mültecilerin sınırına dayandığı 'dan 'ye skandal suçlama!

’de 34 askerimizin şehit olmasına neden olan alçak saldırının ardından , sınır kapılarını mültecilere açma kararı aldı. Sınır kapılarının açılması ile birlikte şuana kadar 80 binin üzerinde , sınırı geçtiler. Binlerce göçmen Yunan sınırına akın ederken, Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis’ten skandal bir son dakika açıklaması geldi! Stefanis, ‘Türkiye onları durdurmamakla kalmıyor aynı zamanda onlara yardım da ediyor.’ ifadelerinde bulundu.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 17:10 ABONE OL
SON DAKİKA: Mültecilerin sınırına dayandığı Yunanistan'dan Türkiye'ye skandal suçlama!

'AÇIK KAPI POLİTİKASI'

'de 34 askerimizi şehit eden alçak saldırının ardından göçmenlere yönelik 'açık kapı politikası' uygulayacağını açıklamıştı. Şuana kadar 80 binin üzerinde göçmen, Edirne'ye akın etti. üzerinden Avrupa'ya açılma amacında olan mülteciler ile ilgili Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis'den skandal bir son dakika açıklaması geldi.

TÜRKİYE'YE SKANDAL SUÇLAMA

Stefanis, sınırda 9 bin 600'ün üzerinde girişim olduğunu belirtirken, Türkiye hakkında skandal bir suçlamada bulundu. Öte yandan Uluslararası Göçmen Organizasyonu isimli kuruluşun rakamlarına göre Türkiye-Yunanistan sınırında yaklaşık 13 bin insan bulunduğu belirtildi.

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SON DAKİKA: Mültecilerin sınırına dayandığı Yunanistan'dan Türkiye'ye skandal suçlama!
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