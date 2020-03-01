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, saldırısı için kapalı toplanacak

'nda, 'nin kentinde 34 askerin şehit olduğu saldırı nedeniyle salı günü kapalı oturum gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te milletvekillerini bilgilendirecek.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 1.3.2020 12:34 ABONE OL
TBMM, İdlib saldırısı için kapalı toplanacak

AK Parti grubu, İdlib saldırısı ile ilgili TBMM Başkanlığı'na, 'kapalı oturum' teklifi ile başvurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanlığı'na, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İdlib'deki saldırı ile ilgili gelişmeler konusunda Genel Kurulu bilgilendirmesi için dilekçe gönderdi. Bunun üzerine Genel Kurul'un, salı günü tek gündem maddesi ile toplanması kararlaştırıldı. Genel Kurul'da Bakan Akar, saldırıya ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek. TBMM'de aynı gün ise CHP, MHP, İYİ Parti ve çarşamba günü de AK Parti grup toplantıları yapılacak.

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TBMM, İdlib saldırısı için kapalı toplanacak
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