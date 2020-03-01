Türkiye şehitlerini uğurluyor - CANLI

Barışı temin ve sınırlarımızı korumak için İdlib'de bulunan ve rejimin alçak saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Çok sayıda siyasi ismin ve vatandaşın katılımıyla düzenlenen törende Türkiye şehidini dualar ve tekbirlerle uğurladı.

NAMAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KILDIRDI

Şehit Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor... Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı | Video