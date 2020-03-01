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şehitlerini uğurluyor - CANLI

Suriye İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için 'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Çok sayıda siyasi ismin ve vatandaşın katılımıyla düzenlenen törende şehidini dualar ve tekbirlerle uğurladı. Çankaya'nın cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı tarafından kıldırıldı

Giriş Tarihi: 1.3.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 13:52 ABONE OL
Türkiye şehitlerini uğurluyor - CANLI

Barışı temin ve sınırlarımızı korumak için İdlib'de bulunan ve rejimin alçak saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Çok sayıda siyasi ismin ve vatandaşın katılımıyla düzenlenen törende Türkiye şehidini dualar ve tekbirlerle uğurladı.

NAMAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KILDIRDI

Şehit Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor... Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı | Video

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