Yerli üretim akıllı sistemler kullanılıyor

TSK, Serakip çevresinde aktif bir şekilde bomba atabilen dronelar ile hedefleri vuruyor. Savaş uçaklarının da sınırı geçmeden hedefleri vurabilecek çok sayıda füze sistemine sahip olduğu öğrenildi. Yerli İHA'ların tespit ettiği hedefler SİHA'lar ve bomba atabilen dronelarla yerle bir ediliyor. TSK'nın ANKA ve Bayraktar SİHA'ları dışında yeni üretilen havan bombası atabilen Togan, otomotik silah atışı yapabilen Songar adlı droneları var. Uçaklardan kara hedeflerine atılabilen SOM füzeleri etkili vuruş gücüne sahip. Askeri yetkililer "Radarlar için elimizde HARM anti radyasyon füzesi ve karadan atılan Harpy füze sistemleri var. Ayrıca yine sabit radar ve hava savunma füze sistemleri için karadan atılan 40 km menzilli 122MM ve 302mm güdümlü topçu roketleri ile uçaktan atılan Popeye, SOM A/B1/B2, SLAM-ER, JSOW, KGK füze ve mühimmatları kullanılabilir. Bunlar 80 km ve üzeri menzillerde etkili olabilir. İHA'lar hedef tespiti ve işaretlemesi yapıyor. SIHA'lar taşıdıkları FLIR ile hedef koordinatını tespit edip füze ve akillı muhimmatlar veya karadan atılan güdümlü topçu roketleri için hassas atışa imkan tanıyor.

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