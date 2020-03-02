Ay yıldızlı bayrağı alan Mehmetçik için sınıra koştu

Surıye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yurdun dört köşesinde yürüyüşler düzenledi. Özellikle sınır bölgesine çevre illerden giden bir çok grup Türk bayraklarıyla mehmetçiğe destek verdi. Osmaniye ve Şanlıurfa'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen vatandaşlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın önünde buluştu. Gruptakilerden Adem Mıhçıoğlu, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtirken, Fatma Mıhçıoğlu da askerler için dua etti. Gruptakiler, gümrük kapısının önünde Türk bayrağı açtı. Antakya'da Cumhuriyet alanında toplanan bir grup vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk Caddesi boyunca yürüdü. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak yürüyen gruba, çok sayıda kişi arabalarıyla eşlik etti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlar, İdlib'te düzenlenen hain saldırıyı lanetledi. Manisa'da şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı. Sakarya'da oto kurtarıcılaın konvoyuna halk da katıldı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı. Çankırı'da gençler İstiklal Marşı okuyup dua etti. Kırıkkale'de Sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.SABAH

BUGÜN NELER OLDU