CZN Burak'ın annesine 3 yıl 9 aya kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan idddianamede, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. Metin Keskin'in 7 Şubat'ta şikayet dilekçesi verdiği belirtildi. İddianamede, Metin Keskin'in Çapa Tıp Fakültesi'nde daha önce mide kanseri teşhisi ile yatmış olan Hatice Sözanlar'ın ameliyat edilmesi gerektiğine dair görüş bildirdiği kaydedildi.

ADININ KULLANILDIĞINI ANLAYAN DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU



Daha sonra hasta yakını ve güvenlik görevlisi Tekin Koçak'ın, Doç.Dr. Metin Keskin'e giderek şüpheli Yasin Şimşek tarafından ameliyat için hasta Hatice Sözanlar'ın yakınlarından 8.500 TL paranın Metin Keskin adına istendiğini söylediği anlatıldı. Adının kullanıldığını anlayan Doç. Dr. Metin Keskin'in şikayetçi olduğu belirtildi.

OPERASYON İÇİN PARA GÖTÜRÜLDÜ



Suç duyurusu üzerine, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce olayın suçüstü yapılması için operasyon yapıldı. 7 Şubat günü saat 16.00 sıralarında hasta yakını olan Soner Sözanlar seri numarası tespit edilen 3500 TL para ile Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. Polislerce takip edilen Soner Sözanlar şüpheli Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın odasına girdi. Şüpheli Yasin Şimşek'e para verilirken polisler tarafından gözaltına alındığı iddianamede anlatıldı.



Şüpheli Yasin Şimşek'in polis tarafından alınan ifadesinde, Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın eşi Didem Bozbura tarafından yönlendirildiği, hasta yakınlarıyla irtibat kurduğunu ve kendisine komisyon verildiğini söylediği belirtildi.

NEDEN PARA ALDIĞINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ



Şüpheli Yasin Şimşek'in ifadesi üzerine gözaltına alınan CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura ise polis tarafından alınan ifadesinde, ev hanımı olduğunu belirterek eşi Mazhar Alp Bozbura'ya yardımcı olmak için ona gelen telefonlarına cevap verdiğini söylediği belirtildi. İddianamede şüpheli Yasin Şimşek'in kendilerinin getir götür işlerini yapan bir görevli olduğunu belirten Didem Bozbura, Şimşek'in hasta yakınlarından neden para aldığını bilmediğini söylediği anlatıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ



Şüpheli Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ise ifadesinde, dizini sakatladığı için şüpheli Yasin Şimşek'in kendisine yardımcı olduğunu, getir götür işleri yaptığını ve eşi Didem Bozbura'nın da ev hanımı olduğunu hastaneye kesinlikle gelip gitmediğini söylediği belirtildi. Şüpheli Yasin Şimşek ile kesinlikle bir para alışverişinin olmadığı kaydedilen ifadede, suçlamaların asılsız olduğunu suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

3 ŞÜPHELİYE 2 YILDAN 7,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ



İddianamede, şüphelilerden Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura için "İcbar suretiyle irtikap" suçuna teşebbüsten 4 yıl 3 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, yardımla suçlanan şüpheliler Didem Bozbura ve Yasin Şimşek için 2 yıldan, 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Duruşma önümüzdeki günlerde görülecek.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ



Öte yandan iddianamenin kabul edilmesi ile birlikte tutuklu sanıklardan Didem Bozbura 27 Şubat'ta tahliye edilmişti. 3 şüpheli hakkında tespit edilen diğer mağdurlar yönünden de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca ayrıca soruşturmaların sürdüğü belirtildi.