İdlib için 7 liderle kritik görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat'ta rejim güçlerinin yaptığı saldırıda 34 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı sonrasında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, saldırının ardından 7 ülkenin lideri ve 2 AB temsilcisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin Soçi Mutabakatı'na uymaya mecbur edilmesi gerektiğini belirterek, rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğuna dikkat çekti. Erdoğan ile Trump görüşmesinde ise, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalındı. Erdoğan ve Trump, Patriot konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil, eylem düzeyinde de açık ve somut bir şekilde görmek istediklerini dile getirdi. Erdoğan, mülteci meselesinde Avrupa'nın sözlerini hatırlatarak, bu konuda destek verilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Erdoğan, Merkel ile yaptığı görüşmelerde mülteci konusunda verecekleri desteği hatırlatarak, bu konuda daha pratik çözümler üretmeleri gerektiğini söyledi.Erdoğan'ın diplomasi trafiği bu hafta da sürecek. Erdoğan, İdlib meselesi ve mülteci sorunuyla ilgili telefonda görüştüğü Bulgaristan Başbakanı Borisov'u bugün Ankara'da kabul edecek.rdoğan'ınİdlib konusundaki en kritik görüşmesi ise 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda yapacakları görüşmede İdlib'teki durumu ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları ele alacak. İdlib krizi süresince Ankara ve Moskova'da iki ülkenin heyetlerinin üç tur halinde yaptığı görüşmelerin ardından liderler düzeyinde görüşme yapılacak.