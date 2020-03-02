Katillere karşı bahar kalkanı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün İdlib'de Esad rejiminin katliamlarına son vermek için başlatılan operasyonun ismini 'Bahar Kalkanı' olarak açıkladı. Hatay'ın sınır bölgesindeki Taktik Komuta yerinde açıklama yapan Akar, şunları söyledi: "İdlib'de, 6 Mayıs 2019'da başlayan ve artarak devam eden rejimin kara ve hava saldırıları sonucunda büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Bin 500 masum sivil hayatını kaybetmiş, 5 binden fazlası yaralanmış ve 1 milyon 335 bin kişi evlerini ve topraklarını terk etmek zorunda kalmıştır. Evlerini terk etmek zorunda kalan halk, Suriye'nin diğer bölgelerine değil, Türkiye sınırına yönelmiştir. Bunun nedeni rejimin zulmünden kaçmaktır." Türkiye'nin amacının kalıcı ateşkes ve istikrarın sağlanması olduğunu vurgulayan Akar, "Ancak meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurları olacaktır. Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı başarıyla sürdürülmektedir" dedi. Dün rejim güçleri bölgeden çekilmeleri için verilen sürenin dolmasının ardından TSK tarafından yoğun ateş altında tutuldu. Tel Rıfat bölgesi Kefer Naya köyü yakınlarındaki rejim birliklerinin Azez'e çevirdiği 4 top bataryası yerle bir edildi. Milli mühimmat olan MAM-L ile MAM-C füzeleri yüklenerek havalanan SİHA'lar ise Lazkiye'de koordinatları belirlenen hedefleri yok etti. İstihbarat birimleri tarafından belirlenen Lazkiye'deki savaş uçaklarına bomba yapılan merkez, helikopter pisti, cephanelik ve topçu bataryalarının bulunduğu yüzlerce hedef SİHA'lar tarafından ateş altına alındı. TSK; SİHA, top ve füzelerle İdlib ve Halep'in kırsalındaki kilit öneme sahip hedefleri de vurdu. Ardından Milli Savunma Bakanlığı, "Bir SİHA'mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer 3 Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" açıklaması yaptı.



REJİME TELSİZDEN YANIT: VURULDU

Yerel kaynaklara göre Cebel Zaviye bölgesinde vurulan rejim uçaklarının pilotları paraşütle atlayarak kurtuldu. Uçakların 34 askerimizi şehit eden uçakla aynı tip olması dikkat çekti. Rejimin kontrol kulesi görevlisi, Humus'un Sin ve T4 askeri havalanlarından kalkan uçaklarla bağlantı kurmak için art arda anonslar yaptı. Ancak yanıt gelmedi. Anonslar sürerken araya gire, muhaliflere ait uçak gözlemevinin telsizcisi, "Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu" anonsu yaptı. Bu konuşmaların ardından rejim kulelerinin anonsları kesildi.

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HAVAALANI DA YERLE BİR

YPG kontrolündeki Tel Rıfat yakınlarında bulunan Minnag ve Neyrab hava üsleri de bombalandı. Neyrab üssü kullanılmaz hale getirildi. Serakib, Şeyh Ahmet Ez-Zerbe ve Talhiyah bölgelerindeki kilit hedefler yerlebir edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre son 48 saatte 11'i Suriye ordusunda subay rütbesinde olan 48 rejim askeri öldürüldü. Ilımlı muhalifler, İdlib'de 9 köyü rejim güçlerinden geri aldı.



F-4 VE F-16'LAR GÖREVE HAZIR

Türkiye'nin, İdlib'de Esad rejimine verdiği sürenin dolmasının ardından 400 kilo ağırlığındaki akıllı bombalarla donatılan 4 adet F-16 savaş uçağı ile 2 adet F-4 sınır hattına gönderildi. Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan 111. Panter filoya ait F-4 Phantom uçakları geliştirilen yerli mühimmatlarla F-16 gibi aktif olarak kullanılıyor. F-4'lerin ABD yapımı bombalar yerine yerli ve milli Hassas ve Kanatlı Güdüm Kiti ile Lazer Güdümlü Kit bombalarıyla donatılarak sınıra gönderildiği öğrenildi.