Son dakika: Ağrı'da roketli saldırı! PKK'lı teröristler Gümrük Müdürlüğü aracına saldırdı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırı sonrası Twitter'dan bir açıklamada bulundu. Soylu, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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