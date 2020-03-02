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Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okundu

Son dakika haberi! Tüm yurtta aynı duayla eller semaya açıldı. Türk ordusu tarafından Suriye'nin İdlib şehrinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatının başarıya ulaşması için yurdun dört bir yanında eller semaya açıldı. Başkanlığı bu sabah tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunacağını duyurmuştu. Sabah namazıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar hep beraber dualar okudu.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 07:31 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 08:23 ABONE OL
Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okundu

İdlib'de 34 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırı sonrası Türkiye bölgeye Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Şehit haberleri sonrası 80 milyon tek yürek olurken; ÇNRA, OBÜS, SİHA ve F-16'larla tespit edilen rejim hedefleri etkisiz hale getiriliyor.

Operasyonun başlatılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kahraman ordumuzun başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanmasını için Fetih Suresi okunarak, TSK ve millet için dua okunacağını belirtti.

BAŞKAN ALİ ERBAŞ BÖYLE DUYURMUŞTU

Vatandaşlara sabah namazında camileri doldurma çağrısı yapan Erbaş, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyor, Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Son dakika: Mehmetçikler için tüm camilerde Fetih Suresi okundu | Video

Alınan bu kararın ardından bu sabah Türkiye genelindeki tüm camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu.

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Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okundu
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