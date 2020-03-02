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Haberler... ’de Esad rejim unsurlarını kör ve sağır etti! Harekatı’na damgası

'den haberleri gelmeye devam ediyor… İdlib'de kahraman askerlerimize yönelik tarafından gerçekleştirilen hava saldırısına TSK misliyle yanıt verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 bin 212 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Rejime ait dün 2 SU-24 savaş uçağı düşürüldü. Türkiye, havada ve karada etkin rol oynarken Türkiye'nin elektronik harp ve radar sistemlerinde yakaladığı ileri teknolojiyi gözler önüne seren Sistemi İdlib'deki Harekatında önemli görev yapıyor. KORAL düşman hedeflerin haberleşmesini keserek 200 kilometrede radarları kör ediyor.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 08:36 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 08:35 ABONE OL
Son Dakika Haberler... İdlib’de Esad rejim unsurlarını kör ve sağır etti! Bahar Kalkanı Harekatı’na KORAL damgası

Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejim güçlerine ve destekçilerine darbe üstüne darbe vuruyor. Şu ana kadar 2 bin 212 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejim kuvvetleri kafalarını dahi çıkaramayacak duruma geldi. Bakan Akar dün yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top-obüs-ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar-havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsuru etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Suriye İdlib'te rejime ait 2 Su-24 tipi savaş uçağı böyle düşürüldü! | Video

DÜŞMANI KÖR EDİYOR

Karada ve havada kahraman Mehmetçik destan yazarken, Türkiye'nin elektronik harp ve radar sistemlerinde yakaladığı ileri teknolojiyi gözler önüne seren Sistemi de düşman hedefleri kör ediyor. Hedefin haberleşmesini kesen KORAL, Suriye hava sahasında köreltme yapıyor ve rejim hedefleri ateş altına alınıyor.

İşte KORAL'ın dikkat çeken özellikleri…

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Son Dakika Haberler... İdlib’de Esad rejim unsurlarını kör ve sağır etti! Bahar Kalkanı Harekatı’na KORAL damgası
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