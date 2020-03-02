Son Dakika Haberler... İdlib’de Esad rejim unsurlarını kör ve sağır etti! Bahar Kalkanı Harekatı’na KORAL damgası

Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejim güçlerine ve destekçilerine darbe üstüne darbe vuruyor. Şu ana kadar 2 bin 212 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejim kuvvetleri kafalarını dahi çıkaramayacak duruma geldi. Bakan Akar dün yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top-obüs-ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar-havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsuru etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

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DÜŞMANI KÖR EDİYOR

Karada ve havada kahraman Mehmetçik destan yazarken, Türkiye'nin elektronik harp ve radar sistemlerinde yakaladığı ileri teknolojiyi gözler önüne seren KORAL Sistemi de düşman hedefleri kör ediyor. Hedefin haberleşmesini kesen KORAL, Suriye hava sahasında köreltme yapıyor ve rejim hedefleri ateş altına alınıyor.

İşte KORAL'ın dikkat çeken özellikleri…