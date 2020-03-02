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- İdlib'de muhalifler 3 köyü daha rejim güçlerinden geri aldı!

İdlib'den haberine göre; ılımlı muhalifler, 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak, stratejik Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı. TSK'nın başlattığı hava ve kara bombardımanı sonrası muhaliflerin ilerleyişi büyük hız kazandı. Barış Kalkanı Harekatı kapsamında 2 bin 557 rejim askeri öldürülürken, 5 hava savuma sistemi ile 135 tank yok edildi.

Giriş Tarihi: 2.3.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 12:41 ABONE OL
SON DAKİKA - İdlib'de muhalifler 3 köyü daha rejim güçlerinden geri aldı!

Suriye'nin İdlib kentinde, Suriye Milli Ordusu 3 köyü daha ele geçirdi. Anadolu Ajansı'nın son dakika olarak geçtiği bilgiye göre muhalifler, Esad rejiminin elindeki Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı.

Son dakika: Esad'a bir darbe daha... Suriye İdlib'de muhalifler 3 köyü daha rejimden geri aldı | Video

TSK'nın etkili ve planlı bombardımanı sonrası Esad rejiminin gücü çok büyük ölçüde yok edildi. Rejimin yüzde 10'luk gücünün daha manevra kuvvetleri kullanılmadan SİHA'lar ve ÇNRA'larla yok edildiği belirtiliyor. Bombardıman muhaliflerin ilerleyişini hızlandırırdı. Muhalifler iki günde 12 köyü ele geçirdi.

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SON DAKİKA - İdlib'de muhalifler 3 köyü daha rejim güçlerinden geri aldı!
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