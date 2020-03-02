SON DAKİKA - İdlib'de muhalifler 3 köyü daha rejim güçlerinden geri aldı!

Suriye'nin İdlib kentinde, Suriye Milli Ordusu 3 köyü daha ele geçirdi. Anadolu Ajansı'nın son dakika olarak geçtiği bilgiye göre muhalifler, Esad rejiminin elindeki Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı.

Son dakika: Esad'a bir darbe daha... Suriye İdlib'de muhalifler 3 köyü daha rejimden geri aldı | Video

TSK'nın etkili ve planlı bombardımanı sonrası Esad rejiminin gücü çok büyük ölçüde yok edildi. Rejimin yüzde 10'luk gücünün daha manevra kuvvetleri kullanılmadan SİHA'lar ve ÇNRA'larla yok edildiği belirtiliyor. Bombardıman muhaliflerin ilerleyişini hızlandırırdı. Muhalifler iki günde 12 köyü ele geçirdi.