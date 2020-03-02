Yunanistan’a çıkarma

Avrupa'ya ulaşabilmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmenin sınır köylerinden şişme bot ve tahta kayıklarla Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçişi devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Twitter hesabından, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577" bilgisini paylaştı. İranlı düzensiz göçmen bir aile, yaptığı açıklamada, iyi bir yaşam sürmek için Avrupa'ya geçmek istediklerini söyledi. Yanına aldığı 2 çocuğuyla Avrupa'da yaşamak umuduyla Edirne'ye gelen, isminin açıklanmasını istemeyen bir düzensiz göçmen de nehirden geçmeyi denedi. Sırtına aldığı çocuklarıyla nehrin bir kısmını botla, bir kısmını ise yürüyerek geçen baba ve çocukları, Yunanistan'a ayak bastı. Yine Meriç Nehri'nden yüzerek Yunanistan'a giren bir grup mülteci ise Yunan askerleri tarafından ülkeye alınmayınca nehrin ortasındaki adada mahsur kaldı. Mülteciler, Türkiye topraklarına geçebilmek için buz gibi suda yüzdü.Soğuk hava Pazarkule Sınır Kapısı'nda gece göçmenlere zor anlar yaşattı. Soğuktan en çok etkilenen çocuklara ise İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından ayakkabı dağıtıldı. Yeni ayakkabılarını alan çocuklar büyük mutluluk yaşarken, sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadı. Edirneli vatandaşlar da göçmenlere yiyecek ve su, bebeği olanlara da çocuk bezi yardımı yaptı. Bu arada BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, "Mülteciler krizi sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu. En iyi çözüm (Suriye) halkı bu duruma getiren savaşa siyasi bir çözüm bulmaktır. Ayrıca Türkiye'ye destek verilmesidir" dedi.YUNANISTAN'INMidilli Adası'na geçmek isteyen bir grup göçmeni taşıyan bot, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalandı ve su almaya başladı. Yaklaşık 50 göçmen yardıma gelen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ege'de Yunan karasularına giren göçmen botu ise Yunan Sahil Güvenlik botlarının hedefi oldu. Yunanlar tarafından geri itilen bot sürüklenmeye başladı. Bu göçmenler de yine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Göçmenler, botun benzin hortumunu kesen ve yakıtını alan Yunan görevlilerin kendilerini ölüme terk ettiğini söyledi.YUNAN güvenlik güçleri, ülkeye geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere çok sert müdahale ediyor. Pazarkule'nin karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı önüne jiletli telle barikat kuran Yunan güvenlik güçleri, kalabalığa karşı sık sık tazyikli su, göz yaşartıcı bomba ve ses bombası kullanıyor. Zaman zaman da plastik mermi ile ateş ediyor./ SABAH

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