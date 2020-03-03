Ağrı’da hain saldırı: 1 şehit

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Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısında dün sabah nöbet değişimi yapan personel servis aracına PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda servis aracının şoförü Mustafa Türk şehit oldu, 32 personel yaralandı.İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki TIR parkı yakınlarında dün sabah Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası servis aracı yoldan çıkarak boş araziye sürüklendi. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Araçta bulunan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personeli Şanlıurfalı şoför Mustafa Türk şehit oldu, 4'ü ağır 32 personel yaralandı.Saldırıyı düzenleyen 3 PKK'lı terörist kırsal alanda ölü olarak ele geçirildi. Bölgede arama tarama faaliyetlerine katılan bir uzman çavuş daha önceden yerleştirilen patlayıcıya basması sonucu ağır yaralandı. Yaralı asker helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.